Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar 16:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta uyuşturucu operasyonu
[Fotograf: AA]
Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Değirmenli köyünde yaptıkları çalışma sırasında, Ş.Y. isimli şahsın üstünü aradı.
Aramada, 154 gram toz esrar ve 103 gram metamfetamin ele geçirildi.
Jandarma ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Tokat Uyuşturucu
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