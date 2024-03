Tokat’ta unutulmuş 532 yıllık Osmanlı geleneği yeniden hayat bulacak

Tokat'ın tarihine ışık tutan Gülbahar Hatun İmaretinde, yüzyıllar öncesine dayanan bir gelenek canlanacak.



Osmanlı döneminde başlayan ve günümüze kadar gelen bir vakfiye hükmü gereği, her cuma günü ahaliye zerde tatlısı ikramı yapılıyordu. Bu tarihi geleneği yeniden hayata geçirmek için Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, ecdadın tükettiği ve Kanuni Sultan Süleyman'ın oğulları Bayezid ve Cihangir’in sünnet düğününde de yer alan zerde tatlısı, artık Tokat halkına yeniden sunulacak. Tokat’ta bir aşçı yaklaşık 2 aydır zerde tatlısının yapımı için eğitim alıyor. Ramazana kadar en iyi lezzeti ve kıvamı tutturmak için çalışmalarına hız veren aşçı Koray Yönel, tarihi mirasa sahip çıkmanın da mutluluğunu yaşıyor.



“532 yıllık geleneği Tokat’ta yaşatacağız”



İhlas Haber Ajansına özel açıklamalarda bulunan Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, Gülbahar Hatun İmaretinde her cuma günü zerde tatlısının ikram edileceğini belirterek şunları söyledi:



“1492 yılında 2. Bayezid tarafından kaleme alınan vakfiyede ‘Dini bayramlarda ve her cuma günü bolca zerde tatlısı yapılarak halka ikram edile’ hükmü bulunmaktadır. Vâkıfın iradesine uygun olarak Gülbahar Hatun İmaretinde Ramazan ayıyla birlikte her cuma günü Zerde tatlısını yaparak Tokat halkına ikram edeceğiz. Bu tatlı Osmanlı saray mutfağının bir tatlısıdır. Bunu da nereden anlıyoruz? Kanuni Sultan Süleyman'ın çocukları Bayezid ve Cihangir'in sünnet düğünü menüsünde zerde tatlısı bulunuyor. Ecdat bu menüde bulunan tatlıyı halka ikram etmek için de Gülbahar Hatun İmaretinde her cuma günü ikram edilmesini şart buyurmuştur. Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün almış olduğu karar gereği 81 ilde vereceğimiz iftar etkinlikleri kapsamında biz de Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak Gülbahar Hatun İmaretinde vereceğimiz iftarda her cuma günü menümüzde zerde tatlısını halkımızın ikramına sunacağız. Tatlımız aynı şekilde Ramazan ayı boyunca her Cuma 400 kişiye ikram edilecek olup Ramazan ayından sonra da Gülbahar Hatun İmaretimiz Tokat Halkının hizmetine sunulacak. Ramazan sonrasında da günlük bin kişilik yemek ikramında bulunacağız. Ve her cuma günü yine menümüzde vâkıfın iradesine uygun olarak zerde tatlısı ikramında bulunacağız. Zerde tatlısı biraz daha hafif. Aşureye göre biraz daha malzemesi az. Ama besleyiciliği ve kıvamı konusunda genel olarak halkın unutmuş olduğu ama geleneksel olarak bu coğrafyada eski dönemden beri ikram edilen bir tatlıdır. Bizler de Zerde tatlısının en güzel kıvam ve en güzel lezzetini yakalamak için yaklaşık iki aydır çeşitli denemeler yaptık. En güzel şekline, en güzel kıvamına, en güzel lezzete tutturmak için gayretler sarf ettik. İnşallah önümüzdeki cuma gününden itibaren halkımızın damak tadına sunacağız” dedi.



“En iyi kıvam ve lezzeti almak için 2 aydır eğitim aldım”



İmaretin aşçısı Koray Yönel ise, zerde tatlısının yapımı için yaklaşık iki aydır eğitim aldıklarını ve en uygun kıvamı bulduklarını dile getirdi. Ramazan ayı boyunca Tokat halkına zerde tatlısı ikram edileceğini belirten Yönel, bu geleneği yaşatmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Gülbahar Hatun İmaretinde yeniden başlayacak olan bu geleneğin, Tokat'ın kültürel mirasına katkı sağlaması ve geçmişten günümüze uzanan bir lezzet geleneğini yaşatması bekleniyor.