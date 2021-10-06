Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 18:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta tarihi eser operasyonunda 2 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde Hollanda plakalı bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan arama 71 sikke ve 3 dedektör ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Tokat
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