Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 18:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de servis minibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde servis minibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Emek Mahallesi Ragıp Demirkol Bulvarı Bosna Caddesi'nde Abdullah D. idaresindeki 41 P 0441 plakalı servis minibüsü ile Alican T'nin kullandığı 34 ZD 0651 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Alican T, 112 Acil Servis ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Kocaeli
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