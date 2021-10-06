Etkinlik kapsamında, iskele mevkisinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Sporcuların çeşitli gösteriler yaptığı etkinliğe Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel ve sporcular katıldı.