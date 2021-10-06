Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 18:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı
[Fotoğraf:AA]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, 4-10 Ekim tarihleri arasındaki Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı.
Etkinlik kapsamında, iskele mevkisinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Sporcuların çeşitli gösteriler yaptığı etkinliğe Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel ve sporcular katıldı.
Etiketler: Adıyaman
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