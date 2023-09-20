Tokat'ta sera üreticileri salatalıktan bu yıl verim alamadı

Tokat'ta sera üreticileri salatalık hasadına başladı. Üç ayda bir hasadı yapılan ve altıncı hasadını gerçekleştirilen salatalıkta üreticiler, bu yıl üretimin düşük geçtiğini, verimde yüzde 20 oranında düşüş olduğunu söyledi.

Açıklama yapan üretici Ümmü Gülsüm Sarı, `2009 yılında bu işe başladık, köyümüzün büyük bir bölümü seracılıkla uğraşıyor. 350 dönüm gibi büyük bir alanda seracılık faaliyeti yapılıyor. Bu işten memnununuz çalışmak iyidir, aslında ilk başlarda biraz tedirgin başladık ancak gelir düzeyimiz artıkça tedirginliğimiz de gitti. Bu yıl salatalıktan fazla bir verim alamadık, verim oldukça düşüktü. Şuan 25 ton kadar verim aldık ancak 30 tonu bulmasını bekliyoruz. Maliyetlerimiz iki katını geçti ancak biz salatalığı aynı fiyata satıyoruz` şeklinde konuştu.