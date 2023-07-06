Tokat’ta PKK/KCK sığınağı imha edildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Reşadiye ilçesi sınırları içinde icra edilen operasyon neticesinde, geçmiş yıllarda PKK/KCK terör örgütü tarafından depo alanı olarak kullanıldığı değerlendirilen sığınağın tespit edildiği aktarıldı.

Sığınakta yapılan aramada kullanılmış ve çoğu çürümüş halde muhtelif yaşam malzemesi bulunduğu belirtilen açıklamada, adli işlem başlatılarak delil niteliği taşıyanların muhafaza altına alındığı, taşımayan malzemelerin ise yerinde imha edildiği vurgulandı.

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.