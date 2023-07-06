Erzurum'da asansörde mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Müftü Solakzade Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir apartmanın asansörüne 4. kattan aynı aileden biri çocuk 4 kişi bindi. Hareket eden asansör 2. kata inmeden aniden durdu.

İhbar üzerine binaya itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi.

Asansörde mahsur kalan aile, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.

Asansörde kalan Murat Erdem, "Yarım metre bir anda aşağı indik ve sıkıştık. Durumu 112'ye bildirdik. Sağ olsun kısa sürede ekipler bizi bulunduğumuz yerden kurtardı. Hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

Kurtarılan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.