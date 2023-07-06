Artvin'de LGS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

Vali Doruk, Valilik Çoruh Toplantı salonunda düzenlenen ödül töreninde, sınavda yüzde 1'lik başarı diliminde yer alan 17 öğrenci, aileleri ve okul müdürleriyle bir araya geldi.

Vali Doruk, teşekkür belgesi verdiği öğrencileri hediyelerle ödüllendirdi.

Burada konuşan Doruk, liselere giriş sınavında Artvin'in önceki yıllara oranla daha başarılı olmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bu başarıda emeği geçenlere teşekkür eden Doruk, şöyle konuştu:

"En büyük pay öğrencilerimizin. Ben kendilerini tebrik ediyorum ve gelecek hayatlarında başarılar diliyorum. Başarı uzun bir gayet ve çabanın ürünü bir sonuç. Her geçen yıl daha iyiye gidiyoruz ama daha gidilecek yol var. Bu yıl bir Türkiye 1'inci olmak üzere 17 öğrencimiz yüzde 1'lik başarı diliminde kendine yer buldu. 6 öğrencimiz de sadece tek bir yanlış yaptı. Eğitimdeki bu başarımızı her geçen yıl üstüne koyarak artıracağız."

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, geçmiş yıllara oranla Artvin'de başarının zirvesine çıktıklarını ifade etti.

Artvin'de yüzde 1'e giren öğrenci sayısının ilk defa bu kadar artarak 17'ye çıktığını vurgulayan Acar, "Sınava giren öğrencilerimizin yüzde 21'i de yüzde 15'lik başarı dilimine girdi. Sınavdaki hem net sayımız hem de ortalama puanımız son dört yılın zirvesinde. Artvin'de sınava giren öğrencilerimiz 90 soruluk testte soruların yüzde 53'ünü doğru cevapladı. Net olarak da 45,5 nete ulaştık. Ortalama puanımız da 325 oldu. Artvin LGS'de hem Türkiye ortalamasına göre hem de kendi içindeki başarısını artırdı." dedi.

Eğitim şehri Artvin'de öğrencilere en iyi imkanları sunarak öğrencilerin akademik, kültürel, sosyal ve sportif gelişimini en üst seviyeye çıkarmak istediklerini belirten Acar, "Eğitim kenti bir şehirden eğitimde göç alan bir şehir olma yolunda bir ivme yakalıyoruz. Çocuklarımıza en iyi eğitim imkanlarını sunmak için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.