Tokat’ta özel hareket polislerinin operasyonu nefes kesti

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde imali yapıldığı tespit edilen Tokat’ın Pazar ilçesine bağlı Ovacık Köyü'nde bir villaya Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Drone destekli operasyon düzenlendi.



Yapılan aramada toplam; çeşitli miktarda uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet 7,65 mm dolu fişek ele geçirildi. Operasyonda, imal edilen uyuşturucuyu piyasaya süreceği anlaşılan C.K, A.A, E.Ç ve G.B gözaltına alındı. Şüphelilerden E.Ç.nin ayrıca kasten yaralama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Yapılan bilgilendirmede Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde suçlarına karşı etkin bir şekilde artarak mücadeleye devam edileceği bildirildi.