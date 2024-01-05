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İHA 05.01.2024 09:34

Rize’de kafe ve lokantalarda fiyat listesi denetimi yapıldı

Rize merkezde kafe ve lokantalarda uygulamaya yeni giren fiyat listesi denetimi gerçekleştirildi.

Rize’de kafe ve lokantalarda fiyat listesi denetimi yapıldı

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nün 19 Aralık 2023 tarihi ve 32404 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerin tarife ve fiyat listelerini görünür şekilde kafe ve restoranların önüne koyulmasına ilişkin düzenleme 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

Rize Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de ilde hizmet veren işletmelerin tarife ve fiyat listelerini görünür şekilde kafe ve restoranların önüne koyulduğuna dair denetimler gerçekleştirdi. 

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