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Güncel
İHA 05.01.2024 00:33

Tır makasladı, bariyerlere çarparak durabildi: 1 yaralı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde kontrolden çıkan tır makaslayarak bariyerlere çarptı, kazada sürücü yaralandı.

Tır makasladı, bariyerlere çarparak durabildi: 1 yaralı

 Kaza, Mudurnu-Nallıhan karayolunda Aynalıkaya mevkiinde meydana geldi.

Aynalıkaya geçidinden geçen İbrahim Ç. idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan tır makaslayarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır sürücüsü İbrahim Ç. yaralandı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan İbrahim Ç., sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. 

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