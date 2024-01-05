Bursa'da otomobil iş yerinin kepenklerine çarptı, 3 kişi yaralandı

Küplüpınar Mahallesi İstanbul Caddesi'nden Kent Meydanı istikametine giden Cuma H. idaresindeki otomobil, oto yedek parça dükkanının duvar ve kepenklerine çarptı.

Kazada, sürücü ile yanındaki Hasan H. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan Cuma ve Hasan H. ile diğer yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Cuma ve Hasan H.'nin sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.