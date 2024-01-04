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Güncel
AA 04.01.2024 23:31

Düzce'de otobüs şoförünün durakta bulduğu içinde para olan çanta sahibine verildi

Düzce'de durakta unutulmuş ve içinde yaklaşık 13 bin lira bulunan çanta, sahibine teslim edildi.

Düzce'de otobüs şoförünün durakta bulduğu içinde para olan çanta sahibine verildi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Düzce Belediyesi Ulaşım A.Ş. şoförü Faruk Kalkan, Çavuşlar Mahallesi'ndeki durakta çanta olduğunu fark etti. Kadın kol çantasının içinde para bulunduğunu gören Kalkan, telefonla hareket amirliğine bilgi verdi. İçerisinde 12 bin 700 lira bulunan çanta, sahibi D.Ş'ye, Çavuşlar Mahallesi Muhtarı Cengiz Beşel aracılığıyla ulaştırıldı.

Kalkan, çantayı fark edince araçtaki son yolcudan kendisine vermesini rica ettiğini belirterek, "Yolcunun şahitliğinde çantada para olduğunu gördüm. Müdürümü arayıp, bilgisi dahilinde Çavuşlar Mahallesi Muhtarlığına çantayı teslim ettim." diye konuştu.

Muhtar Beşel de duyarlılığından dolayı otobüs şoförüne teşekkür ederek, "Çantanın sahibine eksiksiz şekilde ulaşmasına vesile olduk. Mahalle sakinimiz adına, Belediyeye ve Ulaşım A.Ş. şoförlerimize duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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