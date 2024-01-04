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Güncel
AA 04.01.2024 22:53

Malatya'da başkasının kredi kartından alışveriş yapan 2 şüpheli yakalandı

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde başkasının kredi kartından alışveriş yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da başkasının kredi kartından alışveriş yapan 2 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Battalgazi Polis Merkezi ekipleri, kredi kartını Teknokent Konteyner Kent civarında düşüren ve internet bankacılığından kontrol ettiğinde kartından farklı iş yerlerinden alışveriş yapıldığını gören G.D'nin şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, iş yerleri ve güzergah üzerinde bulunan kameralardan yaklaşık 90 saatlik görüntü inceleyerek şüphelilerin O.S. ve U.Y. olduğunu belirledi.

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kamera kayıtlarında kapüşonlu giysiler giyen şüphelilerin alışveriş yaparken görüntüleri yer alıyor.

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