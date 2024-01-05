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Güncel
AA 05.01.2024 09:36

Karaman'da üreticilere gübre ve yem desteği dağıtım töreni düzenlendi

Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, 2023 yılındaki doğal afetlerde zarara uğrayan 557 çiftçiye, gübre ve yem desteğinde bulunuldu.

Karaman'da üreticilere gübre ve yem desteği dağıtım töreni düzenlendi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, ilde geçtiğimiz yıl yaşanan don, sel ve fırtına olaylarında zarara uğrayan çiftçiler için 15 milyon 200 bin lira acil destek ödeneği sağladı.

Ödenek kapsamında, 1252 ton gübre ve 27 ton hayvan yemi düzenlenen törenle çiftçilere dağıtıldı.

Törende konuşan Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, 2024 yılının çiftçilerin zarar görmediği bir sene olmasını dileyerek, devletin her zaman üreten çiftçilerin yanında durmaya devam edeceğini söyledi.

Programa İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Alkan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, İl Tarım ve Orman Müdürü Hatice Bulut ve afetlerde zarar gören üreticiler katıldı.

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