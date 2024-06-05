Açık 26.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 05.06.2024 20:33

Tokat'ta motosikletle akrobatik hareketler yapan 2 kişiye para cezası verildi

Tokat'ın Turhal ilçesinde trafikte seyrederken motosikletle akrobatik hareketler yaptığı belirlenen 2 kişiye para cezası uygulandı.

Tokat'ta motosikletle akrobatik hareketler yapan 2 kişiye para cezası verildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Tokat Emniyet Müdürlüğü tarafından tüm araçlara yönelik denetim ve eğitim faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği aktarıldı.

Tokat'ta yaz aylarında diğer araçlara olduğu gibi motosiklet ve elektrikli bisikletlere yönelik denetimlerin de artırıldığı belirtilen açıklamada, "1 Nisan 2024'ten günümüze kadar il genelinde 4 bin 677 motosiklet denetlenmiştir. Denetimlerde 2 bin 848 motosiklet sürücüsüne kural ihlali sebebiyle idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca 149 motosiklet trafikten men edilerek otoparklara alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Tokat'ın Turhal ilçesinin sınırlarında motosikletlerle akrobatik hareketler yaptıkları görüntüler 4 Haziran 2024'te sosyal medyada yayımlanan 2 motosikletin tespit edildiğine işaret edilerek, "Araç sahiplerine 3 bin 576 lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca sürücüler hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçu nedeniyle adli soruşturma da yürütülecektir." denildi.

ETİKETLER
Tokat
Sıradaki Haber
İskenderun'da çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:43
ABD Dışişleri Bakanlığı: Gazeteciler Gazze'nin içinde görevlerini yapabilmeli
21:26
PKK'lı terörist hudut karakoluna teslim oldu
21:19
Tunceli'de feribottan atlayan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
21:14
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye'ye yatırım yapanlar kazanır
21:09
İletişim Başkanı Altun'dan 'Dünya Çevre Günü' paylaşımı
21:04
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Paygamov ile görüştü
Kapadokya'da kırkikindi yağmurlarıyla hakim ton "yeşil" oldu
Kapadokya'da kırkikindi yağmurlarıyla hakim ton "yeşil" oldu
FOTO FOKUS
Boeing'in Starliner mekiği ilk kez uzaya fırlatıldı
Boeing'in Starliner mekiği ilk kez uzaya fırlatıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ