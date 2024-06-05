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Güncel
AA 05.06.2024 19:51

Düzce'de arkadaşını silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı

Düzce'de tartıştığı arkadaşını silahla öldüren zanlı tutuklandı.

Düzce'de arkadaşını silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı

Düzce'de Konuralp Mahallesi'ndeki apartmanın 2. katında tartıştığı arkadaşı Özlem A'yı silahla vurarak öldüren Seçil B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı tutuklandı

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten ve planlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.

Bu arada Seçil B'nin, cinayetin ardından polisi arayarak kendisini ihbar ettiği ve olay yerinde 9 adet boş mermi kovanının bulunduğu öğrenildi.

Dün, Düzce'de Konuralp Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi'ndeki apartmanın 2. katında oturan Özlem A. (37) ve arkadaşı Seçil B. (45) arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Seçil B'nin tabancayla ateş ettiği Özlem A. hayatını kaybetmişti. Düzce polisi, Seçil B’yi suç aleti tabancayla gözaltına almıştı.

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