Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 14:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta kar yağışı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ta kar yağışı etkili oldu.
Kentte dün sabah saatlerinde tekrar başlayan yağış, sabah saatlerine kadar devam etti.
Tokat-Sivas kara yolunda Karayolları ekipleri çalışma yürüttü.
Yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı.
Etiketler: Tokat Kar Yağışı
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