DEHB, beyindeki nörotransmiter denilen hormonlarda meydana gelen bir dengesizlikten kaynaklanan nörobiyolojik bir bozukluk. Yapılan çalışmalar, DEHB geliştiren çocukların %50’sinin anne ya da babasından birininde de DEHB tanısı ortaya çıktığını gösteriyor. Yani DEHB’nin genetik geçişli olduğunu biliyoruz. Ancak, pek çok genetik temelli problem gibi DEHB’nin gelişip gelişmeyeceği gibi çocuğun hayatında ne şiddette bir problem oluşturacağı da doğduktan sonra oluşan çevresel faktörlerden tetiklenebiliyor.

Çalışmalar, çocuğun bir günlük rutinin olmayışı, bozuk aile yapısı, fazla sosyal medya kullanımı, erken doğum, hamilelikte alkol ve sigara kullanımı gibi pek çok faktörün DEHB ile ilişkisini bulmuş durumda.

Ancak çocukların dikkat sürelerinin kısalması ile dikkat bozukluğu yaşamaları arasında fark olduğunun altını çizmek gerekir. Amerikan Tıp Birliği’nin yaptığı çalışmada da gördüğümüz sosyal medyanın dikkat sürelerini kısalttığı yönünde bir trend olduğudur.

DEHB tedavisi için aileler neler yapabilir? Çocukları sosyal medyadan uzaklaştırmak yeterli olur mu?

Ebeveynler çocuklarını teknolojinin zararlı etkilerinden korumak için sosyal medya kullanımlarına sınırlama getiriyorlar. Ancak çocuklarımızı evin içinde her ne kadar daha fazla kontrol edebilsek de evin dışındaki kullanımlarına çok fazla kısıtlama getiremiyoruz. Yani çocukları sosyal medyadan tamamen uzaklaştırmak diye bir şey pek mümkün değil. Bu yüzden yasaklamak yerine hayatının diğer alanlarını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde denge kurabilmesine yardımcı olun. Bunun için en etkili yol bizim onlara rol model olmamız çünkü çocuklar yasaklardan çok çevresine bakarak, rol modellerini taklit ederek öğrenir. Eğer yemek masasında biz telefonumuzu elimizden bırakmıyorsak çocuğumuzdan bunu bekleyemeyiz.

Sosyal medya kullanımı çocuklarda Dikkat Eksikliği'ni tetikliyor

Bir diğer yol da çocuğun teknoloji ile harcayacağı enerjiyi başka bir alana yönlendirmek. Yani çocuğa fazla kontrol ve katı sınırlamalar getirmekten ziyade, çocuğun ilgisini ve hobilerini başka yönlere kanalize etmek işe yarar. Aynı zamanda çocuğunuzla beraber kitap okumak, yapboz yapmak gibi dikkat ve konsantrasyon gerektiren aktiviteler yapmak çocuğunuzun dikkat kasını çalıştırmasına yardımcı olur. Eğer çocuğunuzun dikkatinin akranlarına göre çok daha çabuk dağıldığını, aşırı hareketli olduğunu ve dürtüsel davranışlar sergilediğini düşünüyorsanız bir uzmanın fikrini alabilirsiniz.