Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 13:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de sokak hayvanlarına mama desteği
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de olumsuz hava koşullarında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına mama desteği sağlandı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri ile bazı gönüllüler, Akdeniz ilçesindeki kırsal alanlara sokak hayvanları için mama bıraktı.
Ekiplerin çalışması devam edecek.
Etiketler: Mersin Sokak Hayvanları Kar Yağışı
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