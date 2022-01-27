Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yapanlara yönelik 6 farklı adres ve 3 araca operasyon düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramalarda, 187 bin 980 adet bandrolsüz içi tütünle doldurulmuş makaron, 29 adet 1 kilogramlık mükerrer bandrollü tütün, 19 bin 450 adet sigara sarma kağıdı, 552 bin 800 TAPDK bandrolü bulunmayan içi boş makaron, 117 adet mükerrer olarak kullanılmak üzere kesilmiş TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Meydana gelen 6 olayda toplam 9 şahıs gözaltına alındı.