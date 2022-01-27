Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 13:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ’da makaron operasyonu
[Fotoğraf: İHA]
Tekirdağ genelinde düzenlenen operasyonlarda yüz binlerce makaron ve tütün ürünü ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yapanlara yönelik 6 farklı adres ve 3 araca operasyon düzenlendi.
Operasyonda yapılan aramalarda, 187 bin 980 adet bandrolsüz içi tütünle doldurulmuş makaron, 29 adet 1 kilogramlık mükerrer bandrollü tütün, 19 bin 450 adet sigara sarma kağıdı, 552 bin 800 TAPDK bandrolü bulunmayan içi boş makaron, 117 adet mükerrer olarak kullanılmak üzere kesilmiş TAPDK bandrolü ele geçirildi.
Meydana gelen 6 olayda toplam 9 şahıs gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık Makaron Tekirdağ
Son Haberler
- 15:32
- 15:17
- 15:23
- 14:59
- 15:04
Sıradaki Haber
Tekirdağ'da 2 kilogram eroin ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz