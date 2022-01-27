Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 13:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
[Fotoğraf: Arşiv]
Gaziantep'te yargılanan terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Gaziantep'te yapılan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık İsmail Abdülaziz H., avukatı ile katıldı.
Sanık, ailesinden herhangi birisinin terör örgütü DEAŞ içerisinde yer almadığını, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.
Duruşma savcısı, sanığın terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiğini ve ele geçirilen dijitallerde örgüt propagandasıyla ilgili görsellerin yer aldığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanığın tutuklanmasına hükmetti.
Etiketler: DEAŞ Gaziantep Terör Örgütü Terörle Mücadele
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