Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı boyunca temizleme çalışmalarına aralıksız devam eden belediye ekipleri, Güngören'in 11 mahallesinde başta ana arterler olmak üzere tüm caddeyle sokaklarında kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Belediye tarafından yürütülen karla mücadele çalışmalarda yaklaşık 170 personel görev aldı. Çalışmalarda 3 kar küreme aracı, 26 iş makinesi ile toplam 425 ton tuz kullanıldı. Ayrıca yolda kalan vatandaşlara 1500 sıcak çorba ve ekmek dağıtılırken hem sahada çalışan hem de sosyal hizmetlerden faydalanan vatandaşlara 3 bin 500 sıcak yemek verildi.

Belediyeye gelen 2 bin çağrı anında ilgili birimlere aktarılarak vatandaşların talepleri yerine getirildi.