Haber Giriş: 5 Ağustos 2022 Cuma 14:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta kadın evinde ölü bulundu
Tokat'ta 42 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Ali Paşa Mahallesinde yaşayan 42 yaşındaki Songül Baş'tan haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Baş'ın hareketsiz yattığını gördü. Yapılan inceleme Songül Baş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Baş'ın cesedi olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Tokat
Son Haberler
- 15:24
- 15:23
- 15:15
- 15:11
- 15:07
Sıradaki Haber
Hatay'da evin deposunda 3 bin 50 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz