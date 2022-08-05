Mersin İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, alışveriş merkezleri, park ve bahçelerle özel ve resmi kurumlarda kadınlara yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı.

Temmuz ayında gerçekleştirilen çalışmalarla 3 bin 335 kadın bilgilendirildi.

Çalışmalar kapsamında, uygulamanın kadınların telefonlarına yüklenmesi konusunda da yardımcı olundu.