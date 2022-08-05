Haber Giriş: 5 Ağustos 2022 Cuma 14:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 169 araç trafikten men edildi
Adana'da, jandarma ekiplerince temmuzda gerçekleştirilen denetimlerde 169 araç trafikten men edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelindeki sorumluluk sahasında 1-31 Temmuz'da trafik denetimleri gerçekleştirdi.
111 bin 819 aracı ve sürücülerini denetleyen ekipler, 1197 kişiye para cezası uyguladı, eksiklikleri belirlenen 169 aracı trafikten men etti.
Etiketler: Adana Jandarma Genel Komutanlığı
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