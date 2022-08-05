İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Alsancak Mahallesi'ndeki ikamete baskın düzenledi.

Evin deposunu arayan ekipler, 3 bin 50 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Ekipler, M.K. ve İ.S. hakkında adli işlem yaptı.