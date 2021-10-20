DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Tokat iline yaptığı yatırımlarla ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği, Tokat ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Toplam 38 bin 430 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecek olan Tokat Güzelce Barajı sulaması inşaatı kapsamında Miçöz Regülatörü yapılarak, Güzelce Barajı'na 14 bin 236 metre uzunluğunda derivasyon kanalı tamamlanmış, S1 ana boru hattında 3 bin 936 metre CTP boru döşenmiş, 11 bin metre uzunluğundaki yedek boru hatları tamamlanarak 5 bin dekar arazi sulamaya açılmıştır. Diğer boru hatlarında 12 bin 500 metre HDPE boru döşenmiştir. 6 bin 100 metre uzunluğundaki Finize Deresi Islahı tamamlanmıştır. Projenin hayata geçirilmesiyle, 2021 birim fiyatları ile dekar başına 789 TL gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 28 milyon 232 bin 212 TL katkı ve 76 kişiye istihdam sağlanacaktır. Fiziksel gerçekleşme yüzde 68 seviyesindedir." değerlendirmesinde bulundu.