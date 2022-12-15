Bahçelievler Mahallesi 5. Sokak'ta iki katlı binanın üst katında Emin Öztürk'e ait evde yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına olay yerine yönlendirilen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Yangına, ailenin evde olmadığı sırada sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu belirtildi.