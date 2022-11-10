Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe 10:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta direğe çarpan taksinin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Tokat'ta elektrik direğine çarpan taksinin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Serdar T. idaresindeki taksi, eski Turhal kara yolu Kömeç köyü yakınlarında elektrik direğine çarptı.
Kazada yaralanan Serdar T. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne, M.B. ve B.K. ise Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Serdar T, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Tokat
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