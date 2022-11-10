Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de çatıdan düşen oluk ustası hayatını kaybetti
Niğde'de çatıdan düşen 55 yaşındaki oluk ustası yaşamını yitirdi.
Oluk ustası Servet Acar, Niğde Müzesi çatısında tadilat yaptığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Acar, ambulansla kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Niğde
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