Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de saat 09.05'te duran tramvayda yolcular Atatürk'ü andı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılı dolayısıyla tramvayda anma etkinliği düzenlendi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark tarafından kentte hizmet veren Akçaray, Türk bayrakları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarının bulunduğu konseptte hazırlandı.
Daha sonra Otogar durağından hareket eden tramvay, Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te Yahya Kaptan durağında durdu.
Tramvaydaki yolcular, sirenlerin çalmasının ardından İstiklal Marşı okudu, saygı duruşunda bulundu.
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