Çok Bulutlu 21.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 23.04.2024 19:33

Tokat’ta depremden etkilenen çocuklar sandallarla gezdirildi

Tokat Belediyesi, Sulusaray depreminin izlerini silmek ve çocukların moralini yükseltmek amacıyla harekete geçti. Bu kapsamda, Sulusaray, Yeşilyurt ve Artova ilçelerinde eğitim gören öğrenciler, kent merkezinde özel bir etkinlikle karşılandı.

Tokat’ta depremden etkilenen çocuklar sandallarla gezdirildi

Tokat Belediyesi, Sulusaray depreminin etkilediği çocukların moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla Sulusaray, Yeşilyurt ve Artova ilçelerinde eğitim gören öğrencileri kent merkezinde ağırladı.

Öğrencileri bayraklarla karşılayan Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından öğrenciler sandallarla Yeşilırmak gezisi yaptı.

"Herkes çok neşeli"

Başkan Yazıcıoğlu, herkesin 23 Nisan dolayısıyla neşeli olduğunu ifade ederek, "Bu depremden dolayı biraz tedirgin olduk. Özellikle Sulusaray, Yeşilyurt ve birçok ilçe ile beldede bu depremi yaşadık. Bugün 23 Nisan, herkes çok neşeli. Biz de Tokat Belediyesi olarak bu genç arkadaşlarımızı burada ağırlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Hem bu depremin psikolojisinden kurtulmak hem de bayramı coşkuyla yaşamak adına böyle bir organizasyon yaptık. Onlar da bizi kırmadılar, teşrif ettiler. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlara. Bugün ulu önderimizin aslında en anlamlı kıldığı bayramlardan biri. Gençlere bu ülkeyi emanet etti. Yarın bir gün sizler de belki Tokat'ta idareci olacaksınız. Türkiye'nin birçok yerinde görev yapacaksınız. Hepiniz başarılı olacaksınız. Bu bir başlangıç. Öncelikle geldiğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Bayramınız mübarek olsun. Kutlu olsun. Teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

ETİKETLER
Tokat
Sıradaki Haber
Hakkari'de doğaseverler Ava Ore Şelalesi'nin aktığı bölgeyi gezdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:56
Kassam Tugayları: Düşman, ateşkes için yapılan arabuluculuk çabalarını engelliyor
20:52
Çanakkale açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı
20:51
Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
20:38
Bakan Tunç: DEM Parti'de siyaset yapanların terör örgütlerine karşı mesafe koyması gerekir
20:33
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Öğretmen atama sayılarını önümüzdeki hafta içerisinde açıklayacağız
21:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz
Türk Yıldızları Antalya semalarında gösteri uçuşu yaptı
Türk Yıldızları Antalya semalarında gösteri uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
Sürücüyü yanan araçtan son anda kurtardılar
Sürücüyü yanan araçtan son anda kurtardılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ