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Güncel
AA 23.04.2024 19:06

Hakkari'de doğaseverler Ava Ore Şelalesi'nin aktığı bölgeyi gezdi

Hakkari'de doğaseverler, Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneğinin organizasyonu kapsamında Ava Ore Şelalesi'nin aktığı bölgeyi gezdi.

Hakkari'de doğaseverler Ava Ore Şelalesi'nin aktığı bölgeyi gezdi

Dernekten yapılan açıklamaya göre, kente 20 kilometre mesafedeki Ava Ore Şelalesi'nin aktığı bölgede etkinlik düzenledi.

Etkinliğe katılan doğaseverler, bölgedeki doğal güzellikleri cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntüledi, doğayla iç içe zaman geçirdi.

Öğretmen Bilgen Doğar, Hakkari'nin doğasının insanları kendine hayran bıraktığını söyledi.

CİSAD'ın düzenlediği gezilere katılarak bölgenin güzelliklerini keşfetme imkanı bulduğunu belirten Doğar, "Hakkari çok güzel bir yer. Harika bir doğası var. Herkese tavsiye ederim." dedi.

Dernekte görevli rehber Gülizar Harmancı ise Hakkari'nin son zamanlarda daha çok tanındığını dile getirdi.

Kentin tanıtımına yönelik yılın her döneminde farklı etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Harmancı, şunları kaydetti:

"Ava Ore Şelalesi uzun zamandır bu kadar coşkulu akmıyordu. Hep beraber bu güzelliğe şahitlik ediyoruz. Hakkari saklı bir cennet. İnsanlar bu güzellikleri görmek için buralara gelecek. Ancak gittiğimiz bölgelerde çevre temizliğine dikkat etmeliyiz. Buraları torunlarımıza da bırakacağız. Bizim için önemli olan Hakkari'nin güzelliklerini turizme kazandırmak. Bu sene ciddi bir yoğunluk var."

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