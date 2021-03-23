Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 12:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta Covid-19 tedbirleri kapsamında bir köyde karantina süresi uzatıldı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ın Niksar ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde uygulanan karantinanın süresi uzatıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, 10 gündür karantinadaki Arapaören köyünde uygulamanın 7 gün daha uzatılmasına karar verildi.
Etiketler: Koronavirüs
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