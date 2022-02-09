Tokat'ta hayata geçirilen "Çınarların Gölgesinde Projesi"nin protokolü imzalandı.

Tokat Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı desteğiyle yürütülen projenin protokolü, 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı konferans salonunda düzenlenen törenle imzalandı.

Vali Ozan Balcı, burada yaptığı konuşmada, proje kapsamında ilde ikamet eden ve sağlık sorunları nedeniyle evde bakım hizmeti alan, yatağa bağımlı olarak bir başkasının yardımıyla yaşamlarını sürdürmeye çalışan 65 yaş üstü vatandaşlara bakım hizmeti verileceğini söyledi.

3 yılda 273 bin kişiye hizmet verildi

Tokat'ta 3 yıldır başarıyla devam eden "Sosyal Destek Hızır Tokat Projesi" ile bugüne kadar 52 ekiple 76 bin hanede 273 bin kişi ziyaret edilerek, sağlık hizmeti verildi.

Programa Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Özdemir, İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Gültekin Çakmak, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, TOGÜ Tıp Fakültesi yetkilileri ve sağlık sektörü temsilcileri katıldı.