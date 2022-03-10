Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 09:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ın Erbaa ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında hasar meydana geldi.
Mimar Sinan Mahallesi Şıhlar Caddesi'nde Hüseyin Gübül'e ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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