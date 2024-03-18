Tokat'ta Çanakkale şehitleri için iftar yemeği düzenlendi

Tokat Belediye tarafından 'Şehitlere Vefa' iftar programı düzenlendi.

İftar programına Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan, Cüneyit Aldemir, AK Parti İl Başkanı Ali Özer, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

İftar öncesi şehitler için dua okundu.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu konuşmasında, ''18 Mart bu ülkeyi ülke yapan ve bizim Çanakkale zaferimizin olduğu çok önemli bir gün bizde 18 Mart Çanakkale Zaferimiz, hem de şehitlerimizi anmak için Tokat'ta 'Şehitlere Vefa İftarı' yapıyoruz. Cumhuriyet Meydanı'nda 5 bin kişi ile şehitlerimizi anıyoruz. Şehitlerimizi burada anarken hem de kardeşlik sofrası kuruyoruz. Buradan da şehitlerimize dualar göndereceğiz. Burada bizim menümüz özel, Çanakkale menüsü var. Üzüm hoşafı, yoğurtlu yarma çorbası ve ekmek olan bir menümüz var. Buradan Çanakkale ve tüm şehitlerimizi anıyorum'' ifadelerini kullandı.