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Güncel
İHA 18.03.2024 11:46

Karaman'da binlerce tabanca namlusu ile fişek yatağı ele geçirildi

Karaman’da polisin ev eşyası taşıyan bir tıra düzenlediği operasyonda karton kolilere konmuş 2 bin adet tabanca namlusu ile fişek yatağı ele geçirildi.

Karaman'da binlerce tabanca namlusu ile fişek yatağı ele geçirildi
[Fotograf: İHA]

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ev eşyaları taşıyan bir tırda çok sayıda kaçak silah bulunduğu ihbarını aldı.

Bunun üzerine hemen çalışma başlatan ekipler, Karaman’a eşya almaya gelen tırı takibe aldı. Tırın Yunus Emre Mahallesi'nde olduğunu tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

Karaman'da binlerce tabanca namlusu ile fişek yatağı ele geçirildi

Durdurulan tırın dorsesinde yapılan aramada ev eşyalarının arasına gizlenmiş haldeki karton kolilerde tabanca yapımında kullanılan bin adet fişek yatağı ile bin adet namlu mekanizması ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü Ö.T., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Ö.T., çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkma yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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