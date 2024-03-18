Diyadin’de iftar sofraları kapıya teslim ediliyor

Diyadin Kaymakamlığı, Belediyesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Kızılay iş birliğiyle, yemek yapma imkanı olmayan yaşlı ve engelli vatandaşlara iftar yemeği ulaştırma hizmeti sunuyor.

Bu kapsamda, 70 aile ve toplam 190 kişiye, Ramazan ayı boyunca her gün dört çeşit yemekten oluşan iftar menüsü kapılarına kadar götürülüyor. İftar vaktinden hemen önce ailelere ulaşan bu hizmet, onların Ramazan ayını daha rahat ve huzurlu geçirmelerini sağlıyor.

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Karali, yaptığı açıklamada, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhuna vurgu yaparak, bu tür sosyal projelerin önemini belirtti.

Kaymakam Karali, “Ramazan ayı, yardımlaşmanın ve kardeşliğin pekiştiği bir zaman dilimidir. Biz de Diyadin olarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Ramazan ayının bereketinin her eve ulaşması hedefiyle yürütülen bu anlamlı proje, toplumun farklı kesimlerinden takdir topluyor.