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Güncel
AA 18.03.2024 11:32

Bayburt'ta Diyanet Gençlik Merkezi açıldı

Bayburt'ta Diyanet Gençlik Merkezi törenle hizmete açıldı.

Bayburt'ta Diyanet Gençlik Merkezi açıldı
[Fotograf: AA]

Vali Mustafa Eldivan, merkezin bulunduğu Genç Osman Mahallesi'nde düzenlenen açılış programında yaptığı konuşmada, gençlerin ve ailenin toplumun temel taşları olduğunu söyledi.

Gençlerin okuyup öğrenecekleri ve kendilerini geliştirecekleri mekanlar yapılmasının kent için önemli olduğunu belirten Eldivan, gençlerin, sosyal ve kültürel alanlarda vakit geçirebilecekleri güzel bir mekanın oluşturulduğunu ifade etti.

İl Müftüsü Abdurrahman Şahin de merkezin yapım sürecinde emeği geçenlere teşekkür ederek, gençlik için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Eldivan, açılışın ardından merkezi inceleyerek Şahin'den bilgi aldı.

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