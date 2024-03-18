Parçalı Bulutlu 12.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 18.03.2024 11:29

Ramazan’da gıda denetimleri arttırıldı

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri Ramazan ayı nedeniyle gıda denetimlerini sıklaştırdı.

Ramazan’da gıda denetimleri arttırıldı
[Fotograf: İHA]

Gıda kontrol ekiplerinin düzenli olarak sürdürdüğü denetimler, Ramazan ayında yoğunlaştırıldı.

6 Şubat depreminin ardından oluşturulan konteyner kentlerde depremzedelere iftar ve sahur yemeği vermek üzere çeşitli kurum, kuruluş ve vakıflar aracılığıyla iftar çadırları kuruldu.

Her gün binlerce depremzede vatandaşa kurulan iftar çadırlarıyla yemekler veriliyor. Yemeklerin hazırlanma, pişirilme, dağıtım aşamalarında gıda güvenliği zincirinin sağlıklı bir şekilde çalışması için gıda kontrol görevlileri denetim yapıyor.

Gerek görüldüğü durumlarda her yemek çeşidinden numune alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Laboratuvarlarına gönderiliyor. Ekipler 130’u merkezde, 70’i ilçelerde olmak üzere 200 yeri denetledi. 

ETİKETLER
Adıyaman
Sıradaki Haber
Ünye'de 4 çocuk annesi Günay dolmuş şoförlüğü yapıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:26
Afrin'in terörden temizlenmesinin üzerinden 6 yıl geçti
12:14
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı
12:12
Türk somonu ve çayına tanıtım desteği
12:00
Uber, Avustralya'da taksi şoförlerinin "maddi kayıpları" için yaklaşık 178 milyon dolar ödeyecek
11:51
Putin yeniden devlet başkanı oldu
11:54
Mardin'de bir araçta 10 kilo 600 gram uyuşturucu madde bulundu
UNIROBOTICS'in deniz tipi kuleleri TRAKON LITE ile donatılan SALVO testleri geçti
UNIROBOTICS'in deniz tipi kuleleri TRAKON LITE ile donatılan SALVO testleri geçti
FOTO FOKUS
MSB'den "Çanakkale Zaferi"ne özel video
MSB'den "Çanakkale Zaferi"ne özel video
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ