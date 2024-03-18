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Güncel
AA 18.03.2024 11:14

Afyonkarahisar'da ramazan etkinlikleri sürüyor

Afyonkarahisar Valiliğinin düzenlediği ramazan etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikte konuşan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, "Her yıl üzerine katarak, daha da güzelleştirerek bu etkinlikleri devam ettiririz diye düşünüyorum" dedi.

Afyonkarahisar'da ramazan etkinlikleri sürüyor
[Fotograf: AA]

Ramazan dolayısıyla Zafer Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliklerde, Kur'an-ı Kerim tilaveti, şiir dinletisi, tasavvuf müziği, sema gösterisi, deve köy seyirlik oyunları ve birbirinden eğlenceli çocuk yarışmaları, her akşam Afyonkarahisar'lılarla buluşmaya devam edecek.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, yaptığı açıklamada, 15 Mart Cuma günü başlattıkları iftar ve etkinliklerin ramazan ayının sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Etkinliklere vatandaşlardan güzel teveccüh olduğunu vurgulayan Yiğitbaşı, "Bine yakın vatandaş günlük olarak iftar davetine geliyorlar. Ayrıca iftar çadırından sonra da etkinlikler başlıyor. Orada da amacımız, biraz daha ramazan ruhunu hep birlikte ailelerin beraberce yaşaması. Komşuların, tanıdıkların burada bir araya gelmesiydi " dedi.

İnsanların, evlerinden çıkmayınca ya telefonlara ya da televizyonlara kilitlendiklerini belirten Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Bu durumun biraz değişmesini istedik. Burada geleneksel oyunlar, etkinlikler, animasyonlar var. Geleneksel karakterleri çocukların unutmaması, tanıması için birtakım eğlenceler var. Nasrettin Hoca, Hacivat Karagöz gibi. Bir yandan da yetişkinlerin, anne ve babaların ve çocukların ayrı ayrı eğlenebileceği oyunlar düzenledik. Yine tasavvuf musikisi, ilahiler oluyor. Bu anlamda bir araya geldiğimiz sıcak bir ramazan akşamları oluşturmak istemiştik. Umuyorum gelenekselleşir. Her yıl üzerine katarak, daha da güzelleştirerek bu etkinlikleri devam ettiririz diye düşünüyorum."

Afyonkarahisar Valiliğinin düzenlediği etkinlikler ramazan boyunca devam edecek.

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