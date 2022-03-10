Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 11:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Y.K. idaresindeki 60 ACJ 057 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Kalaycık mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan C.D, M.D. ve C.D yaralandı.
Yaralılar, Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Tokat Trafik Kazası
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