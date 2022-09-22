Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 12:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta 78 kök Hint keneviri ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Tokat'ın Niksar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Niksar İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada, Gültepe köyünde T.E'nin ormanlık araziye kenevir ektiğini belirledi.
Ekipler, ormanlık alanda 78 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu Tokat
Son Haberler
- 13:39
- 13:31
- 13:20
- 12:58
- 13:28
Sıradaki Haber
Göksun'da asfalt ve parke taşı çalışmaları sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz