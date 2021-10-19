Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 18:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta 1312 uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde uyuşturucu hap satıldığı bilgisine ulaştı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 1312 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ü.E, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Tokat Uyuşturucu Narkotik
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