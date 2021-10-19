Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezine 147 kilometre uzaklıktaki göl, doğaseverler ve balık adamlarca sıkça ziyaret ediliyor.

Her mevsim farklı güzelliği ziyaretçilerine sunan göl, sonbaharın renkleriyle de adeta büyülüyor.

Gün ışığını en derin noktasına kadar yansıtan ve yukarıdan bakıldığında bir akvaryumu andıran göl, renk cümbüşüyle sonbaharın bütün güzelliklerini ziyaretçilerine yaşatıyor.

Doğaseverlerin kamp, trekking, foto safari, botla gezinti gibi etkinliklerde bulunduğu Gökpınar Gölü, gerek bireysel gerekse de eğitim dalışı yapanlarca tercih ediliyor.

Yurt içi ve dışından birçok balık adamın dalış gerçekleştirdiği gölde, su altı canlıları ve tabandan kaynayan sular da görsel zenginlik oluşturuyor.