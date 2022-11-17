Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe 13:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta 120 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Tokat'ta 120 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yağmurlu ve Karayaka köylerinde 2 kişinin ürettiği sahte içkiyi piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.
Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 120 litre sahte içki ele geçirildi.
Sahte içki ürettikleri iddiasıyla M.D. (52) ve S.B. (59) gözaltına alındı.
Etiketler: Tokat Sahte İçki
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