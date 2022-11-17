Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe 11:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ağrı’nın yüksek kesimleri beyaza büründü
[Fotograf: İHA]
Ağrı’nın Hamur ilçesinde bulunan bazı köylerde kar yağışı etkili oldu.
Ağrı’nın Hamur ilçesindeki yüksek kesimlerde kar etkisini artırdı.
Bazı köylerde gece etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.
Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar, bembeyaz örtüyle karşılaşınca o anları cep telefonlarıyla kaydetti.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Ağrı Kar Yağışı
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